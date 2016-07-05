الاسترليني قرب أدنى مستوى بـ31 عاما أمام الدولار

هبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في عامين ونصف العام أمام اليورو وجرى تداوله قرب أدنى مستوى في 31 عاما أمام الدولار في أسواق سادها عزوف المستثمرين عن المخاطرة اليوم الثلاثاء.

ويترقب المتعاملون نتائج مسح مديري المشتريات في قطاع الخدمات البريطاني لشهر يونيو حزيران التي تصدر صباح اليوم وينتظر أن تعكس جانبا من رد الفعل الفوري لتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويخشى بعض المستثمرين أن تأتي نتائج المسح ضعيفة للغاية بعد أن أظهرت بيانات أمس الاثنين أن قطاع التشييد سجل انكماشا هو الأسوأ في سبع سنوات.

ومقابل اليورو هبط الجنيه الاسترليني 0.7 بالمئة إلى 84.58 بنس مسجلا أدنى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2013 .

كما تراجع الاسترليني 0.9 بالمئة إلى 1.3163 دولار في التعاملات المبكرة في لندن مسجلا أدنى مستوى منذ أن هوى إلى 1.3122 دولار الأسبوع الماضي.