الذهب يتراجع من أعلى مستوى في حوالي عامين

تخلى الذهب في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء عن معظم مكاسبه في الجلسة السابقة عندما سجل أعلى مستوى في حوالي عامين مع فشل المعدن الاصفر في اختراق مستوى مقاومة رئيسي.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1342.31 دولار للاوقية (الاونصة) بحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش بعد أن كان قفز يوم الاثنين إلى 1357.60 دولار بإنخفاض أقل من دولار واحد عن أعلى مستوى له في عامين الذي سجله في 24 يونيو حزيران.

وارتفع الذهب في العقود الآجلة الامريكية تسليم أغسطس آب 0.46 بالمئة إلى 1345.10 دولار للاوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الآخرى هبطت الفضة أكثر من 3 بالمئة في إحدى المراحل إلى 19.58 دولار للاوقية قبل أن تقلص خسائرها إلى 2 بالمئة بالمئة عند 19.90 دولار.

وفي الجلسة السابقة قفزت الفضة بما يصل إلى 7 بالمئة مخترقة مستوى 21 دولارا للاوقية للمرة الاولى في عامين.

وانخفض البلاتين 1.63 بالمئة إلى 1047.65 دولار للاقية. وهبط البلاديوم 3.38 بالمئة إلى 593.22 دولار للاوقية بعد مني بخسائر بلغت أكثر من 4 بالمئة في الجلسة السابقة ومتجها نحو تسجيل أكبر هبوط ليوم واحد منذ التاسع من مايو/أيار.