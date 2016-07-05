اليوان الصيني يهبط لأدنى مستوى بـ5 سنوات مقابل الدولار

واصل اليوان خسائره أمام الدولار لرابع جلسة اليوم الثلاثاء ليلامس أدنى مستوى في خمس سنوات ونصف ويثير قلقا بين المتعاملين من أن البنك المركزي يسمح للعملة الصينية بمزيد من الانخفاض.

وحدد بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) متوسط سعر العملة عند 6.6594 يوان مقابل الدولار الامريكي قبيل فتح السوق منخفضا 0.18 بالمئة من المتوسط السابق البالغ 6.6472 يوان. والمتوسط الذي حدده البنك المركزي اليوم هو الادنى منذ ديسمبر كانون الاول 2010 .

وبلغ سعر اليوان عند الفتح في سوق المعاملات الفورية 6.6646 مقابل الدولار وسجل 6.6693 في منتصف جلسة التداول متراجعا 0.06 بالمئة عن مستوى الاغلاق السابق.

وقال البنك المركزي يوم الاثنين إنه سيستخدم أدوات متنوعة للسياسة النقدية للحفاظ على سيولة مناسبة ونمو معقول للائتمان والتمويل الاجتماعي.

ومن المتوقع أن تعلن الصين في وقت لاحق هذا الأسبوع بيانات احتياطياتها من النقد الأجنبي لشهر يونيو/حزيران والتي يترقبها المتعاملون للبحث عن أي قرائن على عودة ظهور تدفقات رؤوس أموال للمضاربة في أعقاب الانخفاضات الاخيرة لليوان.

وهبطت احتياطيات الصين من النقد الاجنبي 27.9 مليار دولار في مايو/أيار لتصل إلى 3.19 تريليون دولار وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر كانون الاول 2011 فيما يرجع على الارجح إلى تأثيرات قوة الدولار وتدخل رسمي متقطع في السوق.