تراجع أداء كبريات البنوك يهوي بالأسهم الأوروبية

انخفضت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء متأثرة بهبوط أسهم بنوك كبرى مع استمرار تأثر السوق سلبا بالمخاوف المرتبطة بتصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتراجع مؤشرا ستوكس 600 ويوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بنسبة 0.5 بالمئة لكل منهما.

ونزل مؤشر ستوكس يوروب 600 لأسهم قطاع البنوك 1.2 بالمئة مع هبوط سهم كايكسا بنك الأسباني 1.8 بالمئة بعدما حذر البنك من أنه يتوقع خسائر حجمها 1.25 مليار يورو (1.4 مليار دولار) تتعلق ببنود الرهن العقاري.

وفي أنحاء أوروبا فتح مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني على تراجع بنسبة 0.2 بالمئة قبل أن يتحول للصعود مرتفعا 0.1 بالمئة في حين نزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.9 بالمئة وداكس الألماني 0.8 بالمئة في مستهل التداولات.