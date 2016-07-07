أونصة الذهب تواصل الارتفاع فوق 1366 دولاراً

ارتفع الذهب اليوم الخميس بعدما صعد لأعلى مستوى له منذ مارس/آذار 2014 أمس الأربعاء مدعوما بالمخاوف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن ارتفاع الأسهم والدولار حد من مكاسبه.

وتعاني الأسواق المالية من تقلبات حادة منذ تصويت البريطانيين في 23 يونيو/حزيران لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وهو ما دفع الأسهم للتراجع بينما سجلت عائدات بعض السندات مستويات قياسية منخفضة، وعزز ذلك جاذبية الملاذات الآمنة مثل الذهب والفضة.

وجرى تداول الذهب في السوق الفورية بارتفاع 0.2 بالمئة عند 1366.66 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0945 بتوقيت غرينتش، بينما سجلت العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس/آب ارتفاعا قدره 1.20 دولار إلى 1368.30 دولار للأوقية.

وبلغ الذهب في السوق الفورية أعلى مستوى له منذ مارس/آذار 2014 عند 1374.91 دولار للأوقية في الجلسة السابقة، لكنه واجه صعوبات في الحفاظ على تلك المستويات مع ارتفاع أسواق الأسهم والدولار.

وفي أنحاء أخرى، أظهرت بيانات أن احتياطيات الصين من الذهب زادت إلى 58.62 مليون أوقية في نهاية يونيو/حزيران ارتفاعا من 58.14 مليون أوقية في نهاية مايو/أيار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 20.09 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1084.60 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 603.22 دولار للأوقية.