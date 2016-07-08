الريال السعودي يرتفع أمام 9 عملات عالمية خلال عام

ارتفع سعر صرف الريال السعودي أمام تسع عملات رئيسة في العالم، بنسبة تراوحت بين 4% و13% خلال عام (نهاية مايو 2016 مقارنة بنهاية مايو 2015).

وأظهر تحليل لصحيفة "الاقتصادية"، تناول سعر صرف الريال السعودي أمام 12 عملة رئيسة في العالم خلال عام، ارتفاع الريال السعودي مقابل تسع عملات منها، فيما تراجع أمام عملتين بنسب بين 1.5% و10%.

وصعد الريال السعودي بنسبة 13.4% أمام الريال البرازيلي، و11.3% مقابل الليرة التركية، و7.6% أمام اليوان الصيني، و7.5% أمام الوان الكوري الجنوبي.

كما ارتفع بنسبة 6% أمام البات التايلندي، و5.8% أمام الدولار الأسترالي، و5.4% أمام الروبية الهندية، و5.1% مقابل الفرنك السويسري، و4.3% أمام الجنيه الإسترليني بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي.

على الجانب الآخر، تراجع سعر صرف الريال السعودي أمام كل من الين الياباني، واليورو بنسب 10.2% و1.6% على التوالي.

واستقر الريال السعودي أمام الدولار الأميركي نتيجة ربط الأول بالأخير منذ أكثر من 30 عاماً، عند 3.75 ريال.

وعلى الرغم من التراجعات الحادة في أسعار النفط، قفز سعر صرف الريال السعودي خلال العام 2015، أمام معظم العملات الرئيسة في العالم، بنسبة تراوحت بين 4% و38%.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أشارت إلى أنها لاحظت في الآونة الأخيرة تذبذبا في السوق الآجلة للريال السعودي مقابل الدولار الأميركي، والناتج عن تصورات غير صحيحة لدى بعض المتعاملين في السوق حول الوضع الاقتصادي العام للسعودية.

وبينت "ساما" أن العوامل المؤثرة على السوق الآجلة لا تعدو كونها مجرد مضاربات مبنية على تكهنات غير واقعية.

وأضافت أن المؤشرات المالية والاقتصادية الأساسية للمملكة في حالة مستقرة، موضحة أن استقرار المملكة المالي يعود إلى صافي وضعها الائتماني ونظامها المصرفي المرن والسليم.