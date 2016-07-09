الذهب يكسب 100 دولار منذ نتيجة التصويت البريطاني

تراجع سعر الذهب تراجعاً حاداً بعد نشر بيانات الوظائف الأميركية لشهر يونيو حزيران التي جاءت أفضل من التوقعات، لكنه تعافى سريعاً مدعوماً بالمخاوف بشأن آفاق الأسواق المالية عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وهوى سعر الذهب إلى 1335.68 دولار للأوقية (الأونصة) عقب صدور البيانات التي أظهرت نمو الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة بواقع 287 ألف وظيفة في الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر تشرين الأول.

ودفع ذلك الدولار للارتفاع لأعلى مستوى له في أسبوعين مقابل اليورو وأنعش التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يرفع أسعار الفائدة هذا العام.

وبحلول الساعة 1827 بتوقيت غرينتش تراجع سعر الذهب في العقود الفورية 0.1 بالمئة إلى 1358.87 دولار للأوقية. وصعد الذهب أكثر من 100 دولار للأوقية منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد.

ويتجه الذهب لإنهاء سادس أسبوع من المكاسب على التوالي. وهبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.3 بالمئة عند التسوية إلى 1358.40 دولار للأوقية، بعدما تراجع في وقت سابق عقب صدور البيانات إلى 1336.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 2.2 بالمئة إلى 20.09 دولار للأوقية في حين ارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 1097 دولاراً للأوقية وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 614.30 دولار للأوقية.