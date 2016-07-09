بيانات الوظائف تعطي دفعة قوية لأداء الأسهم الأميركية

ارتفعت بورصة وول ستريت وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الجلسة قرب مستواه القياسي المرتفع عند الإغلاق بعد نشر بيانات فاقت توقعات خبراء الاقتصاد بهامش كبير حول نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يونيو/حزيران أكدت أن الاقتصاد الأميركي استعاد قوته الدافعة بعد هدوء في الربع الأول.

وارتفع ستاندرد آند بورز لفترة وجيزة فوق مستوى إغلاقه القياسي لكنه أنهى الجلسة دونه بأقل من نقطة واحدة وكان على بعد ثلاث نقاط من أعلى مستوى له خلال التعاملات على الإطلاق والبالغ 2134.72 نقطة الذي سجله في مايو/أيار 2015.

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الأميركي أضاف 287 ألف وظيفة في القطاعين العام والخاص في يونيو/حزيران مقابل 175 ألفا في توقعات خبراء الاقتصاد.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 250.86 نقطة أو ما يعادل 1.40 بالمئة إلى 18146.74 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 32 نقطة أو ما يعادل 1.53 بالمئة إلى 2129.90 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع بواقع 79.95 نقطة أو ما يوازي 1.64 بالمئة إلى 4956.76 نقطة. وخلال الأسبوع بأكمله سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية مكاسب تجاوزت الواحد بالمئة.