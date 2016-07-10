سوق مصر تصعد 4% وأرباح الأسهم تقترب من 10 مليارات

تعافت البورصة المصرية من موجة الخسائر التي تكبدتها خلال جلسات ما قبل عيد الفطر المبارك، واستهلت تعاملات اليوم على ارتفاعات وأرباح قياسية اقتربت من نحو 10 مليارات جنيه.

وقال محللون ومتعاملون بالسوق إن هناك عدداً من المحفزات التي تسببت في ارتفاع جميع المؤشرات بنسب قياسية، دفعت إلى ظهور مشتريات محلية قوية ودخول سيولة جديدة في السوق.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 399.8 مليار جنيه حتى منتصف تعاملات جلسة اليوم مرتفعاً بنسبة 2.4% تعادل نحو 9.4 مليار جنيه، صعوداً من نحو 390.4 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الاثنين الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" حتى منتصف تعاملات جلسة اليوم ليصل إلى مستوى 7485 نقطة مسجلا ارتفاعاً بلغت نسبته 4.21% تعادل نحو 303 نقطة، مرتفعاً من مستوى 7183 نقطة في إغلاق تعاملات الاثنين الماضي.

وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة" إيجي إكس 70" ارتفاعاً بنحو 0.69% بعدما وصل في منتصف تعاملات جلسة اليوم إلى مستوى 356 نقطة، مقابل نحو 354 نقطة في إغلاق الاثنين الماضي، مضيفاً نحو نقطتين فقط.

أما المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" فسجل ارتفاعاً بنحو 1.27% تعادل نحو 10 نقاط، بعدما وصل بحلول منتصف تعاملات جلسة اليوم إلى مستوى 753 نقطة مقابل نحو 753 نقطة في إغلاق تعاملات الاثنين الماضي.

وأوقفت البورصة المصرية التداول على نحو 15 سهما، بعد ارتفاعها بنسبة تزيد على 5%، أبرزها سهم بالم هيلز، وأوراسكوم القابضة للتنمية وعامر جروب وبلتون المالية.

وارتفع عدد من الأسهم القيادية تصدرها سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب أكبر وزن نسبي، في قيم التداول مرتفعا 5.8% عند سعر 42.38 جنيه، بقيمة تداولات 73.04 مليون جنيه.

وجاء سهم الوادي للاستثمار في مقدمة الأسهم المتراجعة بنسبة 9.72%، تلاه سهم جولدن كوست السخنة بانخفاض 8.94%، ثم العبوات الطبية بتراجع 5.43%.

وتصدر سهم سوديك الأسهم المرتفعة بنسبة 5.43%، تلاه طلعت مصطفى بارتفاع 5.15%، ثم سماد مصر بارتفاع 4.83%.

واتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي 42.3 مليون جنيه، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع بصافي 5.4 مليون جنيه و36.9 مليون جنيه على التوالي.