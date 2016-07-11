الذهب يهبط بدعم من بيانات أميركية وآمال بالتحفيز النقدي

تراجع الذهب اليوم الاثنين مع صدور بيانات قوية عن الوظائف الأميركية واحتمال اتخاذ بعض البنوك المركزية المزيد من إجراءات التحفيز النقدي، بما عزز أسواق الأسهم في حين ارتفع الدولار أمام اليورو.

غير أن المعدن لا يزال يتلقى دعما من المخاوف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويظل في نطاق 20 دولارا قرب أعلى مستوى له في أكثر من عامين الذي بلغه الأسبوع الماضي.

ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 1358.50 دولار للأونصة بعدما لامس أعلى مستوى له منذ مارس آذار 2014 الأسبوع الماضي حين بلغ 1374.91 دولار للأوقية.

وهبط سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس 1.30 دولار إلى 1359.70 دولار للأونصة.

ويتأثر الذهب كثيرا بأسعار الفائدة الأميركية التي يؤدي ارتفاعها إلى زيادة تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.1 % إلى 20.26 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.7% إلى 1093.80 دولار للأونصة في حين لم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم ليستقر عند 615.23 دولار للأونصة.