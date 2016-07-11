الين يهبط مع ارتفاع أسهم اليابان بعد آمال بتحفيز نقدي

هبط الين أكثر من 1% أمام الدولار اليوم الاثنين مع صعود الأسهم اليابانية، بعدما حقق الائتلاف الحاكم في اليابان فوزاً ساحقاً في انتخابات مجلس المستشارين (المجلس الأعلى للبرلمان) بما عزز الآمال بمزيد من التحفيز النقدي.

وكانت العملة الأميركية تلقت دعماً بالفعل من تقرير عن الوظائف الأميركية صدر يوم الجمعة ودفع المستثمرين إلى العودة للمراهنة على فرص رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وعزز الدولار تلك المكاسب اليوم الاثنين، حيث ارتفع نحو0.5% ليبلغ مؤشره الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 96.728.

وأغلق مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى، مرتفعا أربعة بالمئة بعد الفوز الذي حققه رئيس الوزراء شينزو آبي المتوقع أن يحكم قبضته على الحزب المحافظ الذي أعاده آبي إلى السلطة في 2012، متعهدا بإنعاش الاقتصاد من خلال التيسير الشديد للسياسة النقدية والإنفاق في الموازنة والإصلاحات.

وارتفع الدولار 1.4 بالمئة خلال اليوم إلى 102.01 ين، مسجلا أعلى مستوياته في ستة أيام.

وسجلت الوظائف الأميركية الجديدة زيادة أكبر من المتوقعة بلغت 287 ألف وظيفة وهو ما هدأ المخاوف من أن تكون سوق العمل آخذة في التباطؤ.

وانخفض اليورو إلى 1.1026 دولار ليظل في نطاق 1.10-1.12 دولار الذي جرى تداوله فيه بشكل أساسي منذ اليوم الذي أعقب خبر تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.