تعرف على 5 مدن مرشحة لسحب البساط من لندن بعد Brexit

رشح تقرير لصحيفة Eurasia Review خمس مدن أوروبية لتكون العاصمة المالية للاتحاد الأوروبي، بدلاً عن لندن التي ستفقد اللقب بعد قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد.

وأشار التقرير بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" إلى أن تداعيات خروج بريطانيا وفقدان لندن لمكانتها المالية الأوروبية، ستدفع بالعديد من البنوك وشركات الاستثمار والتأمين إلى تحويل مراكز استثمارها ومقراتها إلى عاصمة بديلة.

وعلى رأس المدن الأوروبية المرشحة لحمل لقب عاصمة المال في أوروبا، "فرانكفورت" التي تعد المركز الرئيسي لسوق الأسهم الأوروبية ومقراً للبنك المركزي الأوروبي. وباريس، التي توجد بها هيئة سوق الأوراق المالية الأوروبية، ومن ثم لوكسمبورغ ذات الميزة الهامة المتمثلة في انخفاض الضرائب، ودبلن التي تستقطب مكاتب شركات تكنولوجية أميركية كبرى مع انخفاض الضرائب المفروضة على الشركات فيها، وأمستردام التي بها المقر الرئيسي للبورصة الهولندية وبورصة الأسهم الإلكترونية الأوروبية المعروفة باليورونكست.