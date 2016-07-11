قطر تدفع مصروفات اكتتاب أعلى 3 مرات لسنداتها الأخيرة

صرحت مصادر لبلومبيرغ أن مصروفات الاكتتاب التي قامت الحكومة القطرية بدفعها لترتيب إصدارها الأخير من السندات، تضاعفت ثلاث مرات، مقارنةً بإصدارها في عام 2011.

وأصدرت قطر سندات بقيمة 9 مليارات دولار في شهر مايو، مسجلةً أكبر إصدار على الإطلاق من دول مجلس التعاون الخليجي، التي توجهت إلى الأسواق العالمية لتمويل العجز في ميزانياتها.

حيث دفعت الحكومة القطرية مصروفات اكتتاب بلغت واحداً وعشرين نقطة أساس، بإجمالي 19 مليون دولار للبنوك العشرة التي قامت بترتيب الإصدار. وذلك بالمقارنة بست نقاط أساس دفعتها إلى ست بنوك لترتيب إصدارها من السندات في عام 2011.

وقامت الحكومة القطرية بتعيين بنكين آسيويين إضافيين إلى قائمة مديري الإصدار، مما أتاح لها توجيه 30% من حجم الإصدار إلى السوق الآسيوية.