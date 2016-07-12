موجة خسائر تعصف بسوق مصر والأسهم تفقد 4 مليارات جنيه

تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة خلال التعاملات الصباحية لجلسة تعاملات اليوم، فيما بلغت خسائر أسهم الشركات المدرجة أكثر من 4 مليارات جنيه خلال ساعة واحدة من بدء الجلسة.

وتسببت مبيعات عربية وأجنبية في سيطرة اللون الأحمر على شاشات البورصة، وسط عمليات جني أرباح على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بعد الارتفاعات القياسية التي سجلتها البورصة المصرية خلال أولى جلسات الأسبوع الجاري والتي اقتربت من 5% خلال جلسة واحدة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 396 مليار جنيه خلال أول ساعة من تداولات جلسة اليوم، متراجعاً بنسبة 1.04% تعادل نحو 4.2 مليار جنيه، منخفضاً من نحو 400.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" حتى منتصف تعاملات جلسة اليوم، ليصل إلى مستوى 7385 نقطة، مسجلا خسائر بلغت نسبتها 1.61% تعادل نحو 121 نقطة، متراجعاً من مستوى 7506 نقاط في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

واستقر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة" إيجي إكس 70" عند مستوى 359 نقطة.

لكن المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" تراجع بنسب طفيفة تقدر بنحو 0.29% تعادل نحو نقطتين فقط، بعدما وصل إلى مستوى 763 نقطة مقابل نحو 765 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

وأوقفت البورصة المصرية التداول على عدد كبير من الأسهم، بعد تراجعها بنسبة تزيد على 5%.

وجرت التداولات على 33.5 مليون سهم، بقيمة 77.5 مليون جنيه، تمت من خلال 2.5 ألف صفقة.

واتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بقيمة 4.6 مليون جنيه و3.4 مليون جنيه على التوالي، مقابل مشتريات للمتعاملين المصريين بقيمة 8 ملايين جنيه.

وتصدر سهم عامر غروب الأسهم المتراجعة بنسبة 3.33%، تلاه إعمار مصر للتنمية بانخفاض 3.28%، ثم النساجون الشرقيون للسجاد بانخفاض 3.10%.

وجاء سهم بلتون المالية القابضة في مقدمة الأسهم المرتفعة بنسبة 9.91%، تلاه سهم مطاحن مصر الوسطى بارتفاع 5.96%، ثم العامة للصوامع والتخزين بارتفاع 3.54%.