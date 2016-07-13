الين ينتعش بعد أكبر هبوط في مستوياته بـ 4% منذ 2014

عوض الين الياباني بعض الخسائر التي تكبدها، اليوم الأربعاء، بعد تسجيل أكبر هبوط على مدى يومين في نحو عامين مع انحسار الإقبال القوي عليه كملاذ آمن.

وانخفض الين 4% أمام الدولار منذ بداية الأسبوع، في أسوأ أداء له منذ نوفمبر 2014 بعدما حقق الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي فوزا صريحا في انتخابات مجلس المستشارين (المجلس الأعلى للبرلمان)، بما عزز التوقعات باتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز.

وسجل الدولار أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 103.95 ين، في حين هبط اليورو 0.7% إلى 115.06 ين، لكنه ما زال مرتفعا 3.5% منذ بداية الأسبوع.

وهبطت العملات التي تعتبر عالية المخاطر بعدما سجلت ارتفاعا حادا أمس الثلاثاء، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي اللذين بلغا أعلى مستوياتهما في 14 شهرا.