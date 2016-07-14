ألمانيا تتعجل إصدار سندات لأجل 10 سنوات بعائد سلبي

أصدرت ألمانيا سندات لأجل عشر سنوات بعائد سلبي، لتكون أول دولة في منطقة اليورو تتخذ هذه الخطوة، وثاني دولة بمجموعة السبع بعد اليابان، ما يسلط الضوء على استعداد المستثمرين لحيازة الديون ذات التصنيف الممتاز حتى مع انهيار العوائد في أنحاء العالم.

وتصل القيمة الإجمالية للسندات ذات العائد السلبي إلى ثلاثة عشر تريليون، أي بزيادة قدرها تريليونا دولار منذ تصويت البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي، هذا وفقا لـ Bank of America Merrill Lynch.

شراء سندات ذات عائد سلبي يعني أن المستثمرين سيتقاضون أقل مما دفعوا في حال احتفظوا بها حتى الاستحقاق، علما أن السندات الألمانية تعتبر ملاذا آمنا.