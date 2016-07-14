الاسترليني يصعد 2% بعد قرار إبقاء سعر الفائدة دون تغيير

قفز الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمام الدولار واليورو اليوم الخميس في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار الأسهم البريطانية بعدما أبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير مخالفا بذلك تكهنات الكثير من المستثمرين الذين توقعوا خفضا في أسعار الفائدة.



وقال البنك إنه سيتخذ على الأرجح إجراءات تحفيزية في غضون ثلاثة أسابيع وربما "حزمة من الإجراءات" حالما يقيم مدى الأثر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو حزيران.



وارتفع الجنيه الاسترليني أكثر من اثنين بالمئة إلى 1.3480 دولار في تعاملات اليوم مسجلا أعلى مستوياته منذ الثلاثين من يونيو حزيران بعد قرار المركزي وجرى تداوله بسعر 1.3210 دولار قبل ذلك مباشرة. لكنه تخلى عن تلك المكاسب ليجري تداوله بسعر 1.3325 دولار على الرغم من أنه ما زال مرتفعا 1.3 بالمئة خلال اليوم.



وأمام اليورو ارتفع الجنيه نحو اثنين بالمئة مسجلا أعلى مستوى في أسبوعين عند 82.51 بنس قبل أن يتخلى عن بعض المكاسب ليجري تداوله بسعر 83.415 بنس بارتفاع بنحو 1.2 بالمئة خلال اليوم.



وهبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني على الفور بعد القرار بنسبة 0.1 بالمئة بعدما كان مرتفعا 0.8 بالمئة قبله.

