سهم "نينتندو" يرتفع بـ19% بعد رواج لعبة "بوكيمون غو"

ارتفع سهم مجموعة "نينتندو" اليابانية بحوالي 19% بعد ظهر الخميس في بورصة طوكيو، بفضل حمى لعبة "بوكيمون غو" التي تجتاح العالم. وقد بلغت قيمة السهم 25960 ين (ارتفاع بنسبة 18,92 %) بعد أن كانت قد ازدادت بأكثر من 50 % في خلال أسبوع.

وكان سعر السهم قد ارتفع بأكثر من 60% في خلال أربعة أيام قبل أن ينخفض الأربعاء بنسبة 4,42 % ثم يرتفع مجددا الخميس بدفع من الحماسة التي تثيرها هذه اللعبة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ولعبة "بوكيمون غو" مطورة وفق تقنية الواقع المعزز التي تضيف عناصر افتراضية إلى العالم الحقيقي الذي يظهر عبر الكاميرات الموجودة في الهواتف الذكية.

وتستخدم خاصية تحديد الموقع الجغرافي للسماح لمستخدميها بالعثور على كائنات "بوكيمون" الصغيرة ذات الأشكال المتعددة والقوى السحرية المختلفة التي حققت نجاحا كبيرا قبل ما يقرب من عقدين.

وتجتاح حمى لعبة "بوكيمون غو" العالم أجمع، إذ تنظم نشاطات في بلدان عدة تقوم على البحث عن الشخصيات الافتراضية لهذه السلسلة الكرتونية الشهيرة في الشوارع والمتنزهات والساحات العامة وصولا إلى المستشفيات وسكك الحديد.

ولم يطور مهندسو "نينتندو" هذه اللعبة لكن المجموعة اليابانية قدمت الدعم لشركة "ذي بوكيمون كومباني" التابعة لها ولاستوديوهات "نيانتيك" بغية إعدادها. وبحسب المحللين، من شأن هذه المبادرة أن تحسن وضع "نينتندو" تحسنا ملحوظا.