"بنك إنجلترا" يفاجئ الأسواق بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة

أبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس مخالفا بذلك توقعات الكثير من المستثمرين بأنه سيقر أول خفض للفائدة في أكثر من سبع سنوات في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد البريطاني من تداعيات استفتاء الشهر الماضي الذي انتهى بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وقال البنك إنه سيتخذ على الأرجح إجراءات تحفيزية في غضون ثلاثة أسابيع وربما "حزمة من الإجراءات" حالما يقيم مدى الأثر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء التصويت لصالح الانفصال في استفتاء 23 يونيو حزيران.



وقال البنك في محضر اجتماع يوليو تموز الذي اختتم أمس الأربعاء إن لجنة السياسات النقدية تتوقع تيسير سياسة البنك في أغسطس آب.