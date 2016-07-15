الذهب يتجه لتكبد أول خسارة أسبوعية بـ7 أسابيع

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتكبد أولى خسائرها الأسبوعية منذ مايو/أيار مع صعود الأسهم الآسيوية لأعلى مستوياتها في تسعة أشهر وارتفاع الدولار لأعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع أمام الين بدعم من بيانات صينية أفضل من المتوقع، وهو ما عزز الإقبال على المخاطرة.

وتتجه الأسهم الآسيوية لتحقيق مكسب أسبوعي كبير مع صدور بيانات اقتصادية صينية عززت شهية المستثمرين للمخاطرة والتي تحسنت بالفعل عقب ارتفاع بورصة وول ستريت إلى مستويات قياسية.

ويتجه الدولار لإنهاء الأسبوع على صعود يتجاوز خمسة بالمئة أمام العملة اليابانية.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1332.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0700 بتوقيت غرينتش. وأغلق المعدن الأصفر منخفضا نحو 0.6 بالمئة أمس الخميس بعدما بلغ أدنى مستوى له منذ 30 يونيو/حزيران في وقت سابق من الجلسة.

وخسر المعدن نحو 2.5 بالمئة من قيمته منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتكبد أولى خسائره الأسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 27 مايو/أيار.

وزاد سعر الذهب في العقود الأميركية 0.1 بالمئة إلى 1333.30 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى سجل البلاديوم أعلى مستوى له منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني حين لامس أعلى مستوياته في الجلسة عند 652 دولارا للأوقية.

وانخفضت الفضة 0.3 بالمئة إلى 20.24 دولار للأوقية. وسجل المعدن تراجعا طفيفا منذ بداية الأسبوع، ويقترب من تسجيل أولى خسائره الأسبوعية في سبعة أسابيع.

ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1093.74 دولار، ومن المتوقع أن ينهي الأسبوع مستقرا.