الين الياباني يتجه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية بـ17 عاماً

انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام الدولار اليوم الجمعة، ويتجه لتكبد أكبر خسائره الأسبوعية في 17 عاما بعدما أشارت بيانات إلى تماسك الاقتصاد الصيني، وهو ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة في الأسواق العالمية.

وزاد الدولار إلى 106.32 ين، مسجلا أعلى مستوى له منذ 24 يونيو/حزيران في التعاملات الآسيوية قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه في التعاملات الأوروبية ليجري تداوله عند 105.80 ين. وانخفضت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات بفعل هجوم في مدينة نيس الفرنسية أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا.

ومنذ بداية الأسبوع، صعد الدولار 5.2 بالمئة أمام الين ليتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي له أمام الين منذ فبراير/شباط 1999 مع تأثر العملة اليابانية سلبا جراء توقعات باتخاذ طوكيو إجراءات تحفيزية كبيرة.

وارتفع اليورو 0.6 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 117.80 ين، كما زاد الجنيه الإسترليني أيضا 0.6 بالمئة إلى 141.42 ين.

وأظهرت أحدث البيانات الصينية أن النمو والناتج الصناعي ومبيعات التجزئة فاقت جميعها التوقعات بما يشير إلى بعض المرونة في الاقتصاد.

وصعد الاسترليني واحدا بالمئة أمام العملة الأميركية إلى 1.3481 دولار، مسجلا أعلى مستوياته في أسبوعين ليظل قويا بعدما أبقى بنك انجلترا المركزي أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس، مخالفا تقديرات كثير من المستثمرين توقعوا خفض الفائدة عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو/حزيران.