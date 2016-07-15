قرار تثبيت الجنيه أمام الدولار يرفع الأسهم المصرية

سجلت البورصة المصرية ارتفاعات أسبوعية هي الأكبر منذ 3 شهور، حيث حققت الأسهم المدرجة ارتفاعات قوية خاصة أولى جلسات الأسبوع الماضي التي سجل فيها المؤشر الرئيسي أكبر ارتفاع يومي خلال العام الجاري بما يقرب من 5% في جلسة واحدة.

وربط محللون ومتعاملون بالسوق بين الارتفاعات القوية التي شهدتها البورصة وبين قرار البنك المركزي المصري تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ما دفع إلى عودة السيولة إلى سوق المال ووجود طلبات وعروض شراء قوية دفعت المؤشرات إلى المنطقة الخضراء طيلة جلسات الأسبوع.

وكانت التوقعات تشير إلى قيام "المركزي المصري" بخفض جديد للجنيه المصري مقابل الدولار، ما دفع إلى عدم استقرار سوق الصرف ووجود توقعات لارتفاع معدلات التضخم إلى نسب ومستويات قياسية.

وفقاً لبيانات البورصة المصرية، ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 14 مليار جنيه تساوي نحو 1.7 مليار دولار، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 3.58% ليغلق عند 404.4 مليار جنيه، مقابل 390.4 مليار جنيهفي إغلاق الأسبوع السابق.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة 5.57% تعادل 400 نقطة بعدما أنهى جلسات الأسبوع أمس عند مستوى 7583 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.61% بعدما أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 359 نقطة.

وامتدت الارتفاعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بعدما سجل مكاسب بنحو 2.11% وأنهى جلسات الأسبوع عند مستوى 769 نقطة.

واتجهت تعاملات المصريين للشراء خلال تعاملات الأسبوع بصافي 497 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب والعرب صافي بيعي بقيمة 467.7 مليون جنيه و29.3 مليون جنيه على التوالي.

وسجلت المؤسسات صافي شرائي بنحو 129.2 مليون جنيه، مقابل صافي بيعي للأفراد بنفس القيمة.

واستحوذت تعاملات المصريون على 78.9% من التعاملات خلال الأسبوع، بينما استحوذت تعاملات الأجانب على نحو 15.1%، واستحوذت تعاملات العرب على نحو 6%.