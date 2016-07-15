هجوم فرنسا يهوي بأسهم السياحة والسلع الفاخرة بأوروبا

انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات، اليوم الجمعة، مع هبوط أسهم شركات السياحة والترفيه عقب هجوم في مدينة نيس الفرنسية أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا.

وانطلق مسلح بشاحنة ثقيلة مسرعة صوب حشد يحتفل بالعيد الوطني الفرنسي مساء أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 84 شخصا وإصابة عشرات آخرين، فيما وصفه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بالعمل الإرهابي.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، في حين هبط مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5 بالمئة.

وهبطت أسهم شركة أكور الفرنسية لإدارة الفنادق أربعة بالمئة، في حين نزلت أسهم شركات طيران مثل اير فرانس-كيه.إل.إم وإيزي جت ومجموعة آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية بنسبت تراوحت بين 1.6 بالمئة و3 بالمئة.

وهبطت أسهم شركات أوروبية للسلع الفاخرة أيضا، إذ هوى سهم سواتش 13 بالمئة ليصل إلى أدنى مستوياته في ست سنوات ونصف السنة بعدما حذرت أكبر شركة لصناعة الساعات في العالم من هبوط أرباحها في النصف الأول بنسبة تتراوح بين 50 و60 بالمئة.

ولامس سهم سواتش أدنى مستوى له منذ أواخر 2009 بعدما قالت الشركة إنها تتوقع انخفاض المبيعات نحو 12 بالمئة في النصف الأول بسبب تراجع المبيعات في هونغ كونغ وأوروبا.

وانخفضت أيضا أسهم شركات أخرى للسلع الفاخرة، حيث هبط سهم ريتشمونت 3.3 بالمئة، في حين نزل سهم إل.في.إم.إتش 2.5 بالمئة.

وفتح مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني على انخفاض نسبته 0.3 بالمئة، في حين تراجع داكس الألماني 0.4 بالمئة في بداية التداول.