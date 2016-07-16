الإسترليني يتجه لأفضل أداء أسبوعي أمام الدولار

هبط الجنيه الإسترليني من أعلى مستوى في أسبوعين أمام الدولار مع حصول العملة الأميركية على دعم من بيانات اقتصادية إيجابية، في حين قال كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك إنجلترا إن بريطانيا بحاجة إلى إجراءات تحفيزية "شديدة القوة" لدعم الاقتصاد.

وتراجع الإسترليني 1.6 بالمئة إلى 1.3138 دولار من أعلى مستوى له في الجلسة البالغ 1.3481 دولار وقبل أن يتعافى قليلا إلى 1.3183 دولار، لكنه يتجه لإنهاء لتسجيل أفضل أداء أسبوعي أمام العملة الأميركية في أكثر من أربعة أشهر مع مكاسب تزيد عن 2 بالمئة.

وأمام العملة الأوروبية انخفض الإسترليني 0.8 بالمئة إلى 83.98 بنس لليورو، لكنه يبقى مرتفعا 1.7 بالمئة عن مستواه في بداية الأسبوع في فضل أداء أسبوعي منذ مايو/أيار.