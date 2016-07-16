محاولة الانقلاب تهوي بالليرة التركية 5% أمام الدولار

هبطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار الأميركي في أواخر التعاملات في سوق نيويورك بعد أن قال رئيس الوزراء

التركي إن مجموعة من داخل الجيش حاولت الإطاحة بالحكومة وتم استدعاء قوات الأمن "للقيام بما يلزم".

وجرى تداول الدولار في أحدث معاملة عند 3.0415 ليرة مرتفعا 5.63 بالمئة. وارتد الذهب عن خسائره وصعد في أواخر التعاملات في سوق نيويورك.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.22 بالمئة إلى 1337.45 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن كان هبط في وقت سابق إلى 1322.15 دولار.

وقال تاي وونغ مدير المعادن النفيسة في (بي.إم.او كابيتال ماركتس) في نيويورك "الذهب قفز 10 دولارات على مدى الساعة الماضية عندما بدا واضحا أنه توجد محاولة انقلاب في تركيا".

وزادت أسعار النفط مكاسبها إلى أكثر من 1 بالمئة في التعاملات اللاحقة على التسوية بعد أن قالت القوات المسلحة في تركيا إنها تولت السلطة في البلاد لحماية النظام الديمقراطي والحفاظ على حقوق الإنسان.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 71 سنتا أو 1.50 بالمئة إلى 48.08 دولار للبرميل، بعد أن كانت سجلت 47.61 دولار عند التسوية.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 60 سنتا أو 1.31 بالمئة إلى 46.28 دولار للبرميل من 45.95 دولار عند التسوية.