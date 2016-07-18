اندماج سوديك ومدينة نصر للإسكان بمصر يتحول لـ "شائعة"

تحولت صفقة اندماج شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، وشركة مدينة نصر للاسكان والتعمير، والمدرجتين بالبورصة المصرية إلى شائعة تسببت في ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية خلال الجلسات الأخيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي نفت فيه الشركتين بشكل رسمي ما أثير حول مفاوضات لاندماج الشركتين.

ونشرت وسائل إعلام مصرية خلال الأسبوع الماضي تصريحات على لسان مصادر لم تذكر أسمائها، جاء فيها أن الشركتين تجريان مفاوضات في الوقت الحالي حول عملية اندماج بين الشركتين، كان من المتوقع أن تتم خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.

وجاء في الأخبار المتداولة قبل أيام، أن هناك دراسات مبدئية بين شركتى سوديك ومدينة نصر للاندماج، وسيتم عقد اجتماع بعد نحو أسبوع أو اثنين لمناقشة التفاصيل.

وتسببت التصريحات في ارتفاع أسهم القطاع العقاري بالبورصة المصرية، وتوجيه مؤشراتها نحو المنطقة الخضراء بعدما سجلت خسائر حادة وقاسية بسبب حالة الارتباك في سوق الصرف المصري والتلميحات التي جاءت على لسان محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، بشأن وجود اتجاه قوي لخفض جديد لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

وجاء أول رد رسمي من الشركتين فى سياق رد إدارة البورصة المصرية على الأخبار المتداولة بخصوص الاندماج بين الشركتين، حيث قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" أنه لاصحة لهذا الموضوع.

وقال عمر الحموي، المدير المالى بشركة سوديك، إنه لا صحة لذلك، ولا توجد دراسات حاليًا حول هذا الأمر.

وفي بيان وجهته لإدارة البورصة المصرية، نفت أيضا شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وجود أي مفاوضات مع "سوديك" أو أي شركات أخرى بشأن صفقة الاندماج المزعومة.

في المقابل قال محلل قطاع العقارات بشركة "بلتون فاينانشال"، أدهم هشام، أنه لا يزال يرى هذا الاحتمال قائما، وذلك لأن مدينة نصر تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي غير المطورة، فيما تمتلك سوديك الخبرة والإدارة اللازمة بينما تعاني شحا في الأراضي.

وأوضح في تصريحات لـ "العربية.نت"، أن الأسهم العقارية نشاطا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي، لا سيما مع انتشار أخبار صفقة الاندماج بين سوديك ومدينة نصر للاسكان والتعمير.