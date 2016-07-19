الذهب يرتفع 1% مع تزايد الطلب على الملاذات الآمنة

استقر سعر الذهب دون تغير يذكر اليوم الثلاثاء بعد الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة إذا أدى تزايد إقبال المستثمرين على المخاطرة إلى كبح الطلب على المعدن النفيس.



وفقد الذهب نحو 1% أمس الاثنين حين سجلت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة مستويات قياسية مرتفعة وسط أمال ببلوغ تراجع نتائج الشركات الأميركية مداه بما يحد من الإقبال على المعدن الاصفر باعتباره ملاذا آمنا.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1330 دولاراً للأونصة كما ارتفع الذهب في العقود الأميركية بنفس النسبة إلى 13330.80 دولار للأونصة.



وارتفع الذهب نحو 25% منذ بداية العام وترجع المكاسب الأخيرة لحالة الغموض الناجمة عن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي ومحاولة الانقلاب في تركيا.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.5% إلى 19.91دولار للأونصة مسجلة تراجعا للجلسة الرابعة على التوالي.



ونزل البلاتين 0.4% إلى 1087.74 دولار للأونصة وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 641.90 دولار للأونصة.





