الدولار يسجل أعلى مستوى بـ4 أشهر مع ترقب رفع الفائدة

سجل الدولار أعلى مستوياته في أربعة أشهر مقابل سلة عملات، اليوم الأربعاء، مدعوما ببيانات أميركية قوية وتنامي التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة قبل نهاية السنة.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة زيادة عدد المنازل الأميركية الجديدة التي بدأ تشييدها 4.8 بالمئة بما يشير إلى قوة الاقتصاد.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى 97.323 في المعاملات الأوروبية، وهو أعلى مستوياته منذ العاشر من مارس/آذار. وبلغت أحدث قراءة للمؤشر 97.104 بزيادة طفيفة عن الإغلاق السابق.

وزاد الدولار 0.5 بالمئة أمام الين إلى 106.715 ين، وهو أعلى سعر له منذ 24 يونيو/حزيران عندما اهتزت الأسواق لمفاجأة التصويت البريطاني لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتراجع اليورو إلى 1.10980 دولار، مسجلا أدنى مستوياته منذ 27 يونيو/حزيران. ويعقد البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس آخر اجتماعاته المنتظمة قبيل عطلة تستمر ثمانية أسابيع. ومن غير المتوقع أن يأخذ البنك أي خطوات جديدة للتيسير لكنه قد يتبنى نبرة تصب في اتجاه التيسير النقدي نظرا لعدم التيقن الناجم عن الخروج البريطاني.

في غضون ذلك، تفوق الجنيه الإسترليني بصعوده 0.5 بالمئة إلى 1.3175 دولار بعد أن أظهر مسح لبنك إنجلترا المركزي عدم ظهور أدلة واضحة تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي بعد استفتاء الشهر الماضي.