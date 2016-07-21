الذهب يتعافى بعد نزوله لأدنى مستوى في 3 أسابيع

ارتفع الذهب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع اليوم الخميس مع تراجع الدولار في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم.



وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1317.40 دولار للأونصة بحلول الساعة 0644 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 28 يونيو حزيران في وقت سابق من الجلسة عند 1310.56 دولار للأونصة.



وتراجعت عقود الذهب الأميركية 0.1% إلى 1317.50 دولار للأونصة.



وانخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية - بنسبة 0.3% إلى 96.95 بعدما سجل أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر أمس الأربعاء.



وفي حكم المؤكد تقريبا أن يبقي المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بلا تغيير في اجتماعه اليوم. وسيعلن البنك قراره بشأن الفائدة الساعة 1145 بتوقيت غرينتش.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.1% في المعاملات الفورية إلى 19.41 دولار للأونصة بعدما ظلت تتراجع على مدى الجلسات الخمس الأخيرة.



وارتفع البلاتين 0.5% إلى 1085.20 دولار للأونصة بعدما سجل أدنى مستوى له في أسبوعين يوم الأربعاء وزاد البلاديوم بنسبة مماثلة إلى 673.08 دولار للأونصة بعدما سجل أعلى مستوى في نحو تسعة أشهر أمس الأربعاء.