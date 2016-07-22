الإسترليني يهبط بعد نشر بيانات تشير لانكماش الاقتصاد

نزل الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، بعد نشر مسوح أظهرت انكماش نشاط قطاع الأعمال بوتيرة سريعة بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء الشهر الماضي، ما يعزز التوقعات بأن بنك إنجلترا المركزي سيضطر لاتخاذ مزيد من الإجراءات الشهر المقبل لتحفيز النمو.

ونزل الجنيه الإسترليني 0.5% إلى أدنى مستوى له في الجلسة أمام العملة الأميركية إلى 1.3165 دولار، بعد صدور البيانات، من 1.3270 دولار قبل نشرها. وارتفع اليورو إلى 83.785 بنس من نحو 83.12 بنس قبل صدور البيانات.



وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 47.4 في يوليو من 52.3 في يونيو، مسجلا أكبر هبوط له منذ بدء تسجيل البيانات في العام 1996 وأقل قراءة له منذ مارس 2009. وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا انخفاضا أقبل بكثير ليصل المؤشر إلى 49.2.



ونزل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية إلى 49.1 في يوليو، من 52.1 في الشهر السابق، مسجلا أدنى مستوى له منذ فبراير 2013. وهبط المؤشر المجمع الذي يشمل قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية إلى 47.7 من 52.4، مسجلا أضعف قراءة له منذ أبريل 2009.



وقالت "ماركت" إنه إذا ظلت مؤشرات مديري المشتريات عند هذه المستويات فإنها ستعكس انكماشا في الاقتصاد بوتيرة فصلية قدرها 0.4%، وهي وتيرة انخفاض لم تشهدها البلاد منذ ركود 2008-2009.