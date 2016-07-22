الفائدة الأوروبية ترفع الذهب من أدنى مستوى في 3 أسابيع

تعافى الذهب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، وارتفع 1% مع تراجع الدولار وصعود مؤشرات رئيسية للأسهم، مقتربة من مستويات قياسية، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.



وأبقى المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير لتظل عند مستويات قياسية متدنية، في الوقت الذي يسعى فيه البنك لإنعاش النمو والتضخم بتقديم ائتمان رخيص. وترك البنك الباب مفتوحا أمام مزيد من التحفيز مشيرا إلى غموض كبير ومخاطر كثيرة تتهدد الأفق الاقتصادي.



وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1329.90 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1814 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 28 يونيو عند 1310.56 دولار للأوقية.



وضغطت بيانات أفضل من المتوقع عن الوظائف في الولايات المتحدة على أسعار المعدن الأصفر النفيس في وقت سابق.



وارتفعت عقود الذهب الأميركية 0.9% إلى 1331 دولارا للأوقية عند التسوية.



وانخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية - بنسبة 0.2%، بعدما سجل أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أشهر أمس الأربعاء.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة للمرة الأولى في ست جلسات حيث صعدت 1.9% في المعاملات الفورية إلى 19.75 دولار للأوقية.



وارتفع البلاتين 1.6% إلى 1096.99 دولارا للأوقية، بعدما سجل أدنى مستوى له في أسبوعين يوم الأربعاء. وصعد البلاديوم 2.1% إلى 683.60 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى له في نحو تسعة أشهر أمس.