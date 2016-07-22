صعود الين يضعف أداء الأسهم اليابانية

تراجعت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم الجمعة، وسط تداولات هزيلة في ظل إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد مكاسب الآونة الأخيرة، مع صعود الين بدعم من انحسار التوقعات بإقدام بنك اليابان المركزي على تيسير شديد للسياسة النقدية.



وهبط مؤشر نيكاي القياسي 1.1% ليغلق عند 16627.25 نقطة. وعلى مدى الأسبوع زاد المؤشر 0.8% .



وبددت تصريحات محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في مقابلة مع راديو 4 لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) التوقعات بأن اليابان ربما تستعد لاتخاذ خطوات كبيرة للتحفيز الاقتصادي، يمول البنك المركزي بموجبها موازنات الحكومة لمواجهة انكماش الأسعار.



وأدت تصريحات كورودا إلى هبوط الين لأدنى مستوياته في ستة أسابيع أمام عملات رئيسية أخرى، ودفعت المستثمرين إلى بيع الأسهم.



غير أن بعض المحللين قالوا إن السوق ما زالت تتوقع بعض إجراءات التيسير في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يومي 28 و29 يوليو.



ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9% إلى 1327.51 نقطة مع تداول 1.59 مليار سهم فقط على المؤشر، وهو أدنى مستوى للتداول منذ الخامس من يوليو.



وتراجع مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 واحدا بالمئة، لينهي اليوم عند 11914.59 نقطة.