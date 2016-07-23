هجوم ميونيخ يهبط باليورو والأسهم الأميركية ترتفع

واصل اليورو هبوطه عقب إطلاق نار في مركز تجاري في ميونيخ، حيث قالت الشرطة إن عددا من القتلى والمصابين سقطوا، فيما أثار قلق المستثمرين وحفز مبيعات للعملة الأوروبية المشتركة.

وفي أحدث تعاملات جرى تداول اليورو منخفضا 0.5 بالمئة إلى 1.0963 دولار، كما خسر 0.3 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 116.31 ين.

وتراجعت أسواق الأسهم الأوروبية متأثرة بهبوط أسهم بانكو ساباديل الإسباني برغم صعود سهم فودافون عقب إصدارها بيانات جيدة. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، بينما استقر المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى عند الإغلاق.

وهبط سهم بانكو ساباديل 7.5 بالمئة بعدما أصدر البنك الإسباني تحذيرا بشأن أرباحه في نهاية العام. في المقابل قفزت أسهم فودافون البريطانية 4.6 بالمئة بعدما أعلنت عن بيانات أفضل من التوقعات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 نحو عشرة بالمئة من المستوى المتدني الذي بلغه في يونيو/حزيران في أعقاب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن المؤشر لا يزال منخفضا نحو سبعة بالمئة منذ بداية 2016.

وفي نيويورك، أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع، وحققت رابع مكاسب أسبوعية على التوالي مدعومة بمكاسب شركتي الاتصالات إيه.تي آند تي وفيرايزون. وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 53.62 نقطة توازي 0.29 بالمئة إلى 18570.85 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.86 نقطة تعادل 0.46 بالمئة إلى 2175.03 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 26.26 نقطة أو 0.52 بالمئة ليصل إلى 5100.16 نقطة.