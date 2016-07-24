خسائر بورصة اسطنبول تجاوزت 78 مليار ليرة تركية

أعلنت سوق الأوراق النقدية في إسطنبول "بورصة إسطنبول" أن خسائر البورصة في الأسبوع الذي أعقب المحاولة الفاشلة للانقلاب العسكري تجاوزت 78 مليار ليرة تركية.

وفي هذا السياق، تشير صحيفة غونيش التركية إلى أن الخسارة الكبرى تكبدتها أكبر 20 شركة في سوق الأوراق النقدية، والتي بلغ حجم خسائرها 49.9 مليار ليرة تركية.

وتوضح الصحيفة، أن بنك "AK Bank" التركي الذي كانت قيمته السوقية في البورصة عند إغلاقها في 18 يوليو تقدر بحوالي 35.68 مليار ليرة تركية، وصلت قيمته في 22 يوليو إلى حوالي 29.69 مليار ليرة تركية، حيث فقد البنك من قيمته ما يقدر بـ 5.76 مليار ليرة تركية في أقل من اسبوع.