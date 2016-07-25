الإسترليني يرتفع ترقباً لخطوات تحفيزية لبنك إنجلترا

ارتفع الجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين، ليسترد جزءا من الخسائر الحادة التي مني بها في أواخر الأسبوع الماضي، ما يعزز التوقعات بأن بنك انجلترا سيعمل على تحفيز النمو الشهر المقبل.

وقال المحللون إن الأنظار مسلطة على تقرير "سي بي آي" الخاص بالتوجهات الصناعية لشهر يوليو، والذي يصدر في الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش، ويتيح مزيدا من البيانات عن تأثير قرار بريطانيا في الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وارتفع الإسترليني 0.2% بعد أن انخفض بنحو 1% يوم الجمعة الماضي . في وقت تراجع اليورو 0.3 % إلى 83.43 بنس بعد أن سجل مكاسب الأسبوع الماضي.

ويتوقع متعاملون أن يواجه تعافي الإسترليني موجة بيع عند مستويات أعلى، مع وضع الأسواق في الحسبان احتمالية رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل في غضون 6 أشهر.