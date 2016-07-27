بورصة مصر تستفيد من مفاوضات صندوق النقد وتقفز 5%

سجلت البورصة المصرية مكاسب كبيرة خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، واكتست الشاشات باللون الأخضر وتمكنت غالبية الأسهم المدرجة من تعويض خسائر الجلسات الماضية.

وربط متعاملون بين الارتفاعات القياسية التي سجلها المؤشر الرئيسي، وبين ما أعلنه مجلس الوزراء المصري أمس الثلاثاء حول تجدد المحادثات مع صندوق النقد الدولي واتجاه الحكومة لضخ نحو 7 مليارات دولار سنوياً من خلال الصندوق وجهات تمويل دولية أخرى.

وقال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن الحكومة المصرية تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض نحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.

وتشير هذه التحركات إلى قرب انفراج أزمة سوق الصرف التي تضرب البلاد، ودفعت إلى توقف عدد كبير من الأنشطة بعدما سجل الدولار ارتفاعات تاريخية مقابل الجنيه المصري.

وحتى منتصف تعاملات اليوم، سجلت غالبية الأسهم المدرجة مكاسب قياسية، واضطرت إدارة البورصة إلى وقف التداول على عدد كبير من الأسهم بعد تجاوزها النسب المقررة للصعود والمحددة بنحو 5%.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 10.4 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 2.57% بعدما وصل في الوقت الحالي إلى نحو 414.2 مليار جنيه، مقابل 403.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"، خلال تعاملات اليوم، بنسبة 4.94% تُعادل 373 نقطة بعدما وصل في منتصف الجلسة إلى مستوى 7912 نقطة، مقابل نحو7539 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بـ 0.64%، مضيفاً نحو 3 نقاط عندما وصل في الوقت الحالي إلى مستوى 364 نقطة، مقابل نحو 361 نقطة في إغلاق جلسة تعاملات أمس.

وامتدت الارتفاعات لتشمل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، بعدما سجل مكاسب بنحو 1.42% تعادل نحو 11 نقطة، حيث وصل في الوقت الحالي إلى مستوى 782 نقطة مقابل نحو 771 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.

وسجلت الأسهم القيادية ارتفاعات كبيرة، وتصدر سهم البنك التجاري الدولي- مصر صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي أكبر الارتفاعات بنسبة 5.67%.

وارتفعت أسهم سوديك، وهيرمس، وغلوبال تيلكوم، وبايونيرز، وبالم هيلز، وطلعت مصطفى بنسب تراوحت ما بين 4.3% و14.5%.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع. وارتفع نحو 78 سهماً فيما تراجع اثنان ولم تتغير قيمة 19 سهماً في الدقائق الأولى من جلسة تعاملات اليوم.

وتصدر سهما هيرمس والتجاري الدولي الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيم التداول، فيما جاء سهما أوراسكوم للاتصالات وبورتو غروب في صدارة الأسهم من حيث أحجام التداول.