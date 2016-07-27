نيكاي يقفز مع ترقب تحفيزات اقتصادية بـ265 مليار دولار

أغلق مؤشر نيكاي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى مرتفعاً، بدعم من تقارير تحدثت عن أن رئيس الوزراء شينزو آبي سيعلن حزمة تحفيزات اقتصادية قيمتها 28 تريليون ين، أي ما يعادل 265 مليار دولار.

وأغلق نيكاي مرتفعا 1.7 % إلى 16665 نقطة. علماً أن المؤشر كان قد قفز نحو 2.7 % إلى 16821 نقطة في وقت سابق من الجلسة.

وقال آبي إن الحكومة ستعد حزمة حوافز تتجاوز قيمتها 265 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد، على الرغم من أنه لم يتضح بعد حجم المبالغ التي سيتم صرفها لتعزيز النمو بشكل مباشر.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1% إلى 1321.6 نقطة في حين صعد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 1.2% إلى 11887.2 نقطة.