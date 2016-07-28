الذهب يحافظ على مكاسبه بعد بقاء الفائدة دون تغيير

ارتفع الذهب اليوم الخميس، محافظا على المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة عندما صعد 1.5% إلى أعلى مستوى في أسبوعين، بفعل تراجع الدولار، بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير.



وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي إن المخاطر على التوقعات الاقتصادية في الأجل القريب تلاشت، بما يحتمل أن يقود إلى استئناف تشديد السياسة النقدية هذا العام. غير أن البنك المركزي الأميركي لم يعط إشارة على ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1341.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش. ولامس المعدن الأصفر أمس الأربعاء أعلى مستوى منذ الرابع عشر من يوليو عند 1342.18 دولار للأوقية.



وارتفع الذهب في العقود الأميركية 1.1% إلى 1341.40 دولار للأوقية.



وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم ست عملات منافسة 0.4% إلى 96.637، بعدما ارتفع في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى 97.569 وهو أعلى مستوى منذ مارس.



وبين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 708 دولارات للأوقية وهو الأفضل منذ أكتوبر.



وسجل البلاتين مستوى جديدا هو الأعلى في 14 شهرا اليوم الخميس، إذ ارتفع 1.7% إلى 1151.80 دولار للأوقية، في حين قفزت الفضة 0.3% إلى 20.40 دولار للأوقية.