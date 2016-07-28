عمومية "بايونيرز" توافق على توزيعات وزيادة رأس المال

قررت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 2.8 مليار جنيه إلى نحو 3.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 708 ملايين جنيه، ممولة من الاحتياطي القانوني وموزعة على عدد 141.6 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم توزع على مساهمي الشركة.

وقررت الجمعية العمومية للشركة توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.251345 سهم مجاني لكل سهم أصلي من أسهم الشركة قبل الزيادة ( بعد استبعاد عدد 3033255 سهما من أسهم الشركة والمتبقية من النظام السابق للإثابة والتحفيز باسم "نظام الإثابة والتحفيز" للعاملين بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، وذلك لحاملي ومشتري الأسهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس المقبل.

وذلك على أن يتم توزيع الأسهم المجانية اعتبارا من يوم الخميس الموافق 11 أغسطس المقبل، بمراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر حتى نفاد الكمية، وذلك من خلال شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وذلك بعد صدور قرار لجنة القيد بالموافقة على الزيادة.