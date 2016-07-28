مصر تتوقع ملياري دولار من صندوق النقد خلال شهرين

توقعت الحكومة المصرية أن تحصل على نحو ملياري دولار من صندوق النقد في إطار الاتفاقات والمفاوضات التي تجرى خلال الأيام المقبلة لمنح مصر نحو 12 مليار دولار في 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنوياً.

وقال نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجك، إن بلاده ستحصل على شريحة أولى بقيمة لا تقل عن ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إذا توصلت لاتفاق مع الصندوق.

وذكر كوجك خلال مؤتمر صحافي أن قرض صندوق النقد البالغة قيمته 12 مليار دولار يعتبر تمويلا طبيعيا في حدود حصة مصر وليس استثنائيا، وسيجذب استثمارات، سواء في البورصة أو في شركات.

وأضاف: "نقترض من الخارج بفائدة أقل حتى يهبط ويتراجع سعر الفائدة المحلي وبالتالي يتراجع التضخم".

وفيما يتعلق بقروض أخرى، ذكر نائب وزير المالية أن مسؤولين في الحكومة المصرية قابلوا البنك الإفريقي للتنمية خلال الأسبوعين الماضيين للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار.

وكان البنك الإفريقي وافق على تقديم القرض لمصر في ديسمبر الماضي، وتلقت مصر بالفعل الشريحة الأولى منه وقدرها 500 مليون دولار.

وذكر كوجك أن المسؤولين المصريين التقوا بمسؤولي البنك الدولي للتفاوض على قرض، غير أنه لم يخض في أي تفاصيل عن هذا القرض.

وعن برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال كوجك، إن مصر لن تجري أي إصلاح اقتصادي إلا بالتزامن مع إصلاحات اجتماعية.

وأعلن مجلس الوزراء المصري قبل يومين أنه يسعى لضخ نحو 21 مليار دولارا في السوق المصري خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال صندوق النقد الدولي الذي يجري التفاوض معه على تمويل بقيمة 12 مليار دولار، كما يتم تمويل المبلغ المتبقي من مؤسسات دولية أخرى.

وفي سياق متصل نقلت وكالة رويترز عن صندوق النقد الدولي الخميس أن حجم برنامج التمويل لمصر ستحدده بعثة الصندوق التي ستزور القاهرة على مدى أسبوعين بدءا من يوم السبت القادم.



وقال وليام موراي المتحدث باسم الصندوق في بيان صحفي اعتيادي "حجم تمويل الصندوق سيتوقف على تقييم فريق البعثة خلال الزيارة للاحتياجات التمويلية وقوة برنامج الإصلاح."

وأكد "لا يمكن تأكيد الرقم الذي أعلنته وزارة المالية البالغ 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات".