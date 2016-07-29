هيئة سوق المال تعتمد لوائح حوكمة مجلسها لرفع كفاءته

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية سبع لوائح جديدة ومعدّلة تتعلق بأعمال ومهام مجلس الهيئة، وذلك بغرض تحسين أداء أعماله الأساسية التنظيمية والإشرافية، والرفع من كفاءته في اتخاذ القرارات وتعزيز الاستفادة من خبرة أعضائه في مهام الهيئة الرئيسة، كالتعامل مع المخاطر الداخلية والخارجية، ووضع السياسات، وتحديد وتطوير الاستراتيجيات ومتابعة الأداء، والتوسع في المشاركة في الشؤون والمهام الدولية، والتواصل الفاعل مع الأطراف ذات العلاقة.

وتضمنت اللوائح الخاصة بحوكمة المجلس لائحة عمل مجلس الهيئة، ولائحة عمل اللجنة التنفيذية، ولجنة التعاملات الإلكترونية واللجنة الإدارية، ولجنة المراجعة، ولجنة تطوير الموارد البشرية، وسياسة تفويض الصلاحيات.

وفي إطار الافصاح الذي تطبقه الهيئة، فإنها أتاحت هذه اللوائح على الموقع الإلكتروني الرسمي www.cma.org.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا للتطوير الداخلي الذي أجرته الهيئة لهيكلها التنظيمي، بحيث يكون منسجما مع المتغيرات الداخلية والخارجية في البيئة التنظيمية والتطويرية والتشريعية، ومتوافقا مع عدد من المتغيرات، من بينها إقرار الخطة الاستراتيجية للهيئة، وصدور نظام الشركات الذي يمنح الهيئة صلاحيات واسعة لتنظيم الشركات المدرجة، وفصل المهام والاختصاصات بين هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، وانتقال بعض المهام من هيئة السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.