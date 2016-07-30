ما الذي يعترض قفزات الذهب بعد خروج بريطانيا؟

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في نحو 3 أسابيع بعد بيانات أظهرت تباطؤاً أكبر من المتوقع في النمو الاقتصادي الأميركي أثرت على الدولار واتجه المعدن الأصفر لتحقيق ثاني مكسب شهري على التوالي.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 1.2 بالمئة في الربع الثاني، مقارنة مع توقعات المحللين بنمو قدره 2.6 بالمئة بحسب رويترز.

وهبط الذهب في العقود الفورية في البداية قبل أن يرتفع لأعلى مستوى منذ 12 من يوليو تموز عند 1353.90 دولار للأوقية (الأونصة) بعد البيانات الأميركية. وفي الساعة 1859 بتوقيت غرينتش جرى تداوله مرتفعا 1.4 بالمئة عند 1353.44 دولار للأوقية.

وارتفع الذهب في العقود الأميركية 1.3 بالمئة عند التسوية إلى 1349 دولارا للأوقية. وحد الغموض بشأن مسار أسعار الفائدة من صعود الذهب منذ أن ارتفع لأعلى مستوياته في أكثر من عامين عقب تصويت بريطانيا الشهر الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وهبط الدولار 1.2 بالمئة الجمعة مقابل سلة عملات رئيسية. وتراجعت العملة الأميركية أيضا بسبب ارتفاع الين بعدما وسع بنك اليابان المركزي برنامج التحفيز النقدي من خلال زيادة طفيفة فقط في مشتريات صناديق المؤشرات، وهو ما خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يتوقعون إجراءات أقوى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعد البلاديوم 2.7 بالمئة في العقود الفورية إلى 713.90 دولار للأوقية مسجلا أعلى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2015 .

وارتفع المعدن نحو 19 بالمئة منذ بداية الشهر الحالي ويتجه لتحقيق أفضل أداء شهري منذ فبراير شباط 2008.

وزاد البلاتين 2.7 بالمئة إلى 1157.60 دولار للأوقية- أعلى مستوى في 14 شهرا- ويتجه لتحقيق أفضل أداء شهري له منذ يناير كانون الثاني 2012 مع ارتفاعه أكثر من 12 بالمئة منذ بداية الشهر. وارتفعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 20.33 دولار للأوقية وتتجه لتسجيل ثاني مكاسبها الشهرية.