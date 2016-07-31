قصة الصعود الصاروخي لسهم "أرامكس" واستحواذ العبار

رفع سهم "أرامكس" مكاسبه الصاروخية في نهاية تعاملات اليوم الأحد في سوق دبي المالية، والتي كان قد بدأها قبل أيام إلى 26%، وذلك بعد أن أنهى تعاملات اليوم محققا مكاسب بنسبة 2.5%.

وأنهى سهم أرامكس تعاملات اليوم متصدرا الأسهم الأكثر تداولا من حيث كمية التداول في سوق دبي المالية، ليغلق عند مستوى 4.10 درهم للسهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ العام 2016.

ويواصل سهم "أرامكس" تحقيق المكاسب للجلسة الـ11 على التوالي بارتفاعات بلغت 26%، على مدى الجلسات السابقة.

ويعتبر السهم الأكثر نشاطاً في تداولات سوق دبي اليوم، مع حجم تداولات تجاوز 36 مليون درهم.

وبدأ السهم يأخذ المنحى التصاعدي قبل عدة أيام من إعلان وكالة بلومبيرغ خبر قيام مؤسس شركة "أرامكس" ونائب رئيس مجلس إدارتها فادي غندور ببيع كامل حصته البالغة 9.9% لمجموعة من المستثمرين الخليجيين بما فيهم شركة "العبار انتربرايس" المملوكة لرئيس مجلس إدارة إعمار العقارية محمد العبار.

وقد تم بيع الحصة بسعر يفوق سعر السوق بحسب مصادر وكالة بلومبيرغ.

هذا وقد شهدت سوق دبي المالي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة الخميس الماضي، عبر استحواذ شركة " JAONA INVESTMENT" على 6.55% من أسهم شركة "أرامكس"، وقد تم بيع الحصة بسعر 4.4 درهم للسهم.