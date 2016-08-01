الدولار يرتفع بعد تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في 3 أشهر

ارتفع الدولار اليوم الاثنين، بعد أن سجل أضعف أداء أسبوعي في ثلاثة أشهر، بينما نزل الين بعدما جاء برنامج التيسير الذي أعلنه بنك اليابان أضعف من التوقعات.

وفقد الدولار 2% الأسبوع الماضي مقابل سلة من العملات الرئيسية، في غياب أي تلميحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة على المدى القصير، مثلما توقع البعض، فضلا عن بيانات النمو الصادرة في نهاية الأسبوع والتي جاءت مخيبة للآمال.

وارتفع الدولار اليوم الاثنين 0.2% فقط إلى 95.672 ليقترب من أقل مستوى في ثلاثة أسابيع ونصف الأسبوع الذي سجله يوم الجمعة عند 95.384.

ونما الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة 1.2% سنويا في الفترة من أبريل إلى يونيو، وجاءت وتيرة النمو أقل كثيراً من التوقعات بنسبة 2.6%، غير أن خبراء استراتيجيين قالوا إن البيانات التي تصدر هذا الأسبوع وتشمل البيانات الشهرية لأجور القطاع غير الزراعي يوم الجمعة المقبل قد تدعم الدولار.

وقال سام لينتون-براون محلل العملات في "بي ان بي باريبا" في لندن: "نتوقع أن تكون البيانات الأميركية الصادرة داعمة بشكل كبير لعائدات (السندات) الأميركية والدولار".

ونزل الدولار 0.5% مقابل العملة اليابانية اليوم الاثنين إلى 102.54 ين، وكان قد خسر أكثر من 3% يوم الجمعة.