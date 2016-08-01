رئيس الفيدرالي بنيويورك: من المبكر استبعاد رفع الفائدة

قال رئيس الاتحادي الفيدرالي في نيويورك William Dudley، إنه من المبكر استبعاد تشديد في السياسة النقدية الأميركية هذا العام، ما يبقي احتمال رفع الفائدة قائماً قبل نهاية العام.

وقال دودلي إن المستثمرين يبالغون في تخفيض توقعاتهم لعدد مرات رفع الفائدة هذا العام والعام المقبل، لكنه أكد أن المستثمرين محقون في توقعهم لتباطؤ وتيرة رفع الفائدة مقارنة بما كان متوقعاً في السابق.

واعتبر Dudley أن ضعف ثقة المستثمرين بالأداء الاقتصادي، يعزز توقعاتهم بعدم رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام والعام المقبل، مضيفاً أنه في حال دعمت البيانات الاقتصادية رؤيتَه بتحسّن النمو الاقتصادي، فإن السياسة النقدية ستتجه بوتيرة أسرع إلى التشديد، مع ارتفاع معدّل التضخم، وانخفاض معدلات البطالة.

وشدّد Dudley على ضرورة أن يأخذ الفيدرالي بعين الاعتبار التغيرات الاقتصادية العالمية والأحداث الدولية المتسارعة، بما في ذلك تأثيرها على الاقتصاد الأميركي، خصوصاً أن تأثير سياسة الفيدرالي النقدية يتخطى الحدود الأميركية.

ويأتي تصريح Dudley عقب قرار لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي، بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير، وإثر تحقيق الاقتصاد نموا أقل من المتوقع خلال الربع الثاني.