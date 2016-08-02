الذهب يستقر مع تراجع التوقعات برفع الفائدة الأميركية

استقرت أسعار الذهب في الوقت الذي يحوم فيه الدولار قرب أدنى مستوى في 3 أشهر بعد انحسار التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية في وقت قريب عقب صدور بيانات نمو أمريكية مخيبة للآمال في الأسبوع الماضي.



ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس سعر العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية 0.1% إلى 95.61، نقلاً عن موقع رويترز. وكان المؤشر بلغ 95.38 الأسبوع الماضي حين سجل أكبر انخفاض له في 3 أشهر.



واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1352.16 دولار للأونصة. وكان قد أغلق أمس مرتفعا 0.2 % عند 1352.85 دولار للأونصة.



كما لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة مسجلا 1358.8 دولار للأونصة.



وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 % إلى 1160.85 دولار للأونصة بعد أن سجل خلال الجلسة أعلى مستوى في ما يزيد على 14 شهرا عند 1163 دولارا للأونصة.



وصعد البلاديوم 0.6 % إلى 717.20 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى في 13 شهرا عند 722.70 دولار للأونصة في الجلسة السابقة. في حين ارتفع الفضة قليلا إلى 20.44 دولار للأونصة.