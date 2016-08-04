الذهب يتراجع إلى 1350 دولاراً للأونصة مع صعود الدولار

تراجع الذهب لليوم الثاني على التوالي، اليوم الخميس، مع صعود الدولار بفضل بيانات وظائف أميركية قوية، في حين مالت الأسهم الأوروبية نحو الارتفاع ترقبا لخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة.

وزاد تقرير "إيه دي بي" للوظائف الأميركية يوم أمس الأربعاء، التساؤل بشأن ما إذا كانت كشوف أجور القطاعات غير الزراعية التي تعلن غدا الجمعة ستكون قوية بما يكفي لإنعاش توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي.

وبحلول الساعة 0945 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب 0.5 بالمئة إلى 1351.30دولار للأونصة، في حين نزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول 7.20 دولار للأونصة إلى 1357.50 دولار للأونصة.

وتراجع الذهب 0.4% في الجلسة السابقة نتيجة قوة الدولار بعد إعلان البيانات الأميركية وصعود وول ستريت.

وصعدت الأسهم الأوروبية 0.5% اليوم الخميس بدعم توقعات سياسة نقدية أكثر تيسيرا في بريطانيا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 20.21 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.6% إلى 1152.50 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 706.85 دولار للأونصة.