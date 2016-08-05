"نيكاي" يبدد مكاسبه بعد خيبة الأمل في إجراءات التحفيز

تخلى مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية عن مكاسبه المبكرة، ليغلق منخفضا اليوم الجمعة، مختتما أسبوعا شابته عوامل مثل تعزز الين وخيبة الأمل في إجراءات التحفيز للبنك المركزي والحكومة.



ولامس نيكاي أدنى مستوياته للجلسة في الدقائق الأخيرة من التعاملات، ثم أغلق منخفضا 0.4 بالمئة عند 16254.45 نقطة. وكان المؤشر مرتفعا 0.3 بالمئة في نهاية التعاملات الصباحية. لكن التداولات اتسمت بالحذر مع ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية التي تصدر في وقت لاحق اليوم لاستقاء الاتجاه.



وفقد نيكاي 1.9 بالمئة على مدار الأسبوع بعد أن جاءت خطوات التيسير النقدي لبنك اليابان المركزي الأسبوع الماضي وحزمة تحفيز حكومية قيمتها 13.5 تريليون ين كشف عنها يوم الثلاثاء، دون تطلعات المستثمرين. وأبطل ذلك الأثر الإيجابي لتحسن نتائج بعض الشركات.



وأغلق مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا منخفضا 0.2 بالمئة عند 1279.90 نقطة، في حين نزل مؤشر "جيه.بي.اكس-نيكي 400" 0.3 بالمئة ليسجل 11511.57 نقطة.