الدولار يتعافى بعد تقرير قوي بشأن الوظائف الأميركية

قفز الدولار بوجه عام بعد صدور بيانات أظهرت نموا فاق التوقعات في الوظائف في الولايات المتحدة في يوليو/تموز، وارتفاع الأجور، ما عزز التوقعات برفع سعر الفائدة الأميركية هذا العام، بحسب رويترز.

وسجل الدولار أعلى مستوياته في أسبوع مقابل اليورو والفرنك، وتحول للصعود أيضا مقابل الين عقب صدور البيانات.

وفي أحدث التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة إلى 96.212 متعافيا بعد أداء ضعيف في الأسبوع الماضي عندما هبط اثنين بالمئة في أسوأ أداء أسبوعي له منذ أبريل/نيسان.

ومقابل العملة اليابانية، صعد الدولار 0.6 بالمئة إلى 101.77 ين. وسجل الدولار أكبر مكسب يومي منذ أكثر من أسبوع.

وسجلت العملة الأميركية أيضا أعلى مستوى في أسبوع مقابل الفرنك السويسري. وجرى تداول الدولار في أحدث تعاملات مرتفعا 0.6 بالمئة عند 0.9796 فرنك.

في الوقت نفسه، هبط اليورو لأدنى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار ليبلغ في أحدث تعاملات 1.1088 دولار بانخفاض 0.3 بالمئة.