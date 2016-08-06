الذهب.. مؤشرات أميركية تطيح بآمال الصعود السريع

تراجع سعر الذهب بنحو 1.7 بالمئة بفعل ارتفاع الدولار بعد بيانات أميركية أظهرت زيادة أكبر من التوقعات في الوظائف الأميركية في يوليو/تموز فيما يعزز احتمال زيادة أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

ونزل الذهب في العقود الفورية لأدنى مستوى في أسبوع 1336.46 دولار للأوقية (الأونصة). وجرى تداول الذهب منخفضا 1.7 بالمئة عند 1338.25 دولار للأوقية. وارتفع الدولار 0.4 بالمئة مقابل سلة عملات رئيسية، كما صعدت الأسهم العالمية بعد البيانات بحسب رويترز.

وهبط البلاديوم في العقود الفورية 1.2 بالمئة إلى 695.55 دولار للأوقية. ويتجه المعدن المستخدم في صناعة السيارات وكأداة استثمار إلى أول خسارة أسبوعية له بعد مكاسب على مدى ستة أسابيع.

وتراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1145.25 دولار بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ ابريل/نيسان 2015 عندما بلغ 1177.40 دولار الثلاثاء، في حين هبطت الفضة 2.5 بالمئة إلى 19.77 دولار للأوقية، وتتجه لإنهاء الأسبوع على انخفاض 2.9 بالمئة.